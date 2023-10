مقتل قائد لواء "ناحال" في الجيش الإسرائيلي بالاشتباكات على حدود غزة

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي ليل السبت مقتل قائد لواء ناحال في القوات الإسرائيلية خلال الاشتباكات على حدود قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن قائد لواء ناحال الذي لقي مصرعه هو المقدم يوناتان شتاينبرغ.

