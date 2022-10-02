سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل قائد كبير بالحرس الثوري في كوردستان إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-02T17:40:35+0000
مقتل قائد كبير بالحرس الثوري في كوردستان إيران

شفق نيوز/ أفادت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، مساء الأحد، بمقتل قائد القوات الخاصة في مدينة مريوان التابعة لمحافظة كوردستان غرب إيران والقريبة من الحدود العراقية.

وقالت الوكالة إن "العقيد داود عبد اللهي قائد القوات الخاصة في مدينة مريوان لقي مصرعه بعد إصابته بجروح خلال إصابته بإطلاق نار من مثيري الشغب"، موضحة أن عبد اللهي "متزوج وله طفلان أحدهما 11 عاما وابنة 19 عاماً من سكان محافظة لرستان الواقعة غرب إيران".

واضافت "سيقام غدا مراسم تشييع جثمان العقيد في القوات الخاصة في سنندج عاصمة محافظة كوردستان، ومن ثم يغادر إلى مسقط رأسه مدينة خرم أباد مركز محافظة لرستان".

وتصف السلطات الإيرانية المتظاهرين الذين يواصلون الاحتجاجات للأسبوع الثالث على التوالي بـ"مثيري الشغب".

وقتل 41 شخصا على الأقل بأيدي قوات الأمن الإيرانية في اشتباكات وقعت، الجمعة، في زاهدان في محافظة سيستان-بلوشستان في جنوب غرب إيران، وفق ما أعلنته اليوم الأحد منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو.

related

ايران ترد على "رسالة امريكية": سنعتبرها بمثابة اعلان حرب

Date: 2019-07-07 09:06:58
ايران ترد على "رسالة امريكية": سنعتبرها بمثابة اعلان حرب

دعا الى اطلاق المعتقلين.. حزب إيراني مقرب من خاتمي يطالب بإنهاء إلزامية الحجاب

Date: 2022-09-24 19:23:56
دعا الى اطلاق المعتقلين.. حزب إيراني مقرب من خاتمي يطالب بإنهاء إلزامية الحجاب

الحرس الثوري الإيراني يحشد قواته على حدود إقليم كوردستان

Date: 2022-08-15 07:37:41
الحرس الثوري الإيراني يحشد قواته على حدود إقليم كوردستان

الحرس الثوري يعلن قصف مقار المعارضة في اقليم كوردستان ب73 صاروخاً ويلوح بالمزيد

Date: 2022-09-28 16:39:07
الحرس الثوري يعلن قصف مقار المعارضة في اقليم كوردستان ب73 صاروخاً ويلوح بالمزيد

مسؤول في البنتاغون: إيران قد تنفذ عدواناً وشيكاً

Date: 2019-12-04 16:15:27
مسؤول في البنتاغون: إيران قد تنفذ عدواناً وشيكاً

منظمة العفو الدولية: إيران أصدرت توجيهات بقمع الاحتجاجات "حتى الموت"

Date: 2022-09-30 14:26:19
منظمة العفو الدولية: إيران أصدرت توجيهات بقمع الاحتجاجات "حتى الموت"

قائد الحرس الثوري: منظوماتنا الصاروخية وقواتنا البحرية والبرية جاهزة للتحرك فورا

Date: 2021-08-04 15:41:35
قائد الحرس الثوري: منظوماتنا الصاروخية وقواتنا البحرية والبرية جاهزة للتحرك فورا

بشرى طال انتظارها.. أوكسفورد تعلن نجاح تجارب لقاح "كوفيد-19"

Date: 2020-07-20 18:10:38
بشرى طال انتظارها.. أوكسفورد تعلن نجاح تجارب لقاح "كوفيد-19"