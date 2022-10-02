مقتل قائد كبير بالحرس الثوري في كوردستان إيران

شفق نيوز/ أفادت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، مساء الأحد، بمقتل قائد القوات الخاصة في مدينة مريوان التابعة لمحافظة كوردستان غرب إيران والقريبة من الحدود العراقية.

وقالت الوكالة إن "العقيد داود عبد اللهي قائد القوات الخاصة في مدينة مريوان لقي مصرعه بعد إصابته بجروح خلال إصابته بإطلاق نار من مثيري الشغب"، موضحة أن عبد اللهي "متزوج وله طفلان أحدهما 11 عاما وابنة 19 عاماً من سكان محافظة لرستان الواقعة غرب إيران".

واضافت "سيقام غدا مراسم تشييع جثمان العقيد في القوات الخاصة في سنندج عاصمة محافظة كوردستان، ومن ثم يغادر إلى مسقط رأسه مدينة خرم أباد مركز محافظة لرستان".

وتصف السلطات الإيرانية المتظاهرين الذين يواصلون الاحتجاجات للأسبوع الثالث على التوالي بـ"مثيري الشغب".

وقتل 41 شخصا على الأقل بأيدي قوات الأمن الإيرانية في اشتباكات وقعت، الجمعة، في زاهدان في محافظة سيستان-بلوشستان في جنوب غرب إيران، وفق ما أعلنته اليوم الأحد منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو.