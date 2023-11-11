مقتل قائد عسكري رفيع بالجيش الاسرائيلي إثر معارك غرب غزة

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل قائد المدرعات الكولونيل شلداغ زيعور، في معارك غرب ‎غزة، مشيرة إلى أنه أعلى رتبة من بين قتلى الجيش الإسرائيلي، حتى الآن.

وقالت وسائل الإعلام: "تم قتل قائد المدرعات الكولونيل شلداغ زيعور في معارك غرب ‎غزة، وسكرتيرته المجندة آني عويدان، ويعتبر شلداغ أعلى رتبة في قتلى الجيش الإسرائيلي، حتى اللحظة".

وأكدت حركة "حماس"، في وقت سابق أمس الجمعة، أن خسائر الجيش الإسرائيلي كبيرة في قطاع غزة؛ لافتة إلى أن تل أبيب وسّعت دائرة استهدافاتها لمعظم مستشفيات مدينة غزة.

يأتي ذلك، على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي يشهده قطاع غزة منذ أكثر من شهر، وذلك بعد أن قامت حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بإطلاق عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، وردّت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها

وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم؛ كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.