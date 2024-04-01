مقتل "قائد بارز" في الحرس الثوري الإيراني بغارة جوية في سوريا

شفق نيوز/ أفادت مصادر سورية مطلعة، يوم الاثنين، بمقتل مسؤول في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي و 5 اشخاص اخرين.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "الغارة التي وقعت في دمشق استهدفت مبنى ملاصقاً لمبنى السفارة الايرانية وهو تابع لها، ومن المعتقد انه مقر اقامة السفير الايراني نفسه".

واوضحت المصادر ان "المعلومات الاولية تشير الى مقتل المستشار البارز في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي، الى جانب 5 اشخاص اخرين".

وبحسب المعلومات الاولية، فإن الغارة استهدفت على ما يبدو اجتماعا بين زاهدي وقيادات في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وأفادت تقارير من سوريا، يوم الإثنين، بوقوع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق، وسط أنباء عن استهداف مبنى ملاصق للسفارة الايرانية.

وأشارت وكالة الأنباء السورية، "سانا"، الى "سماع دوي انفجار في محيط دمشق"، موضحة أن "الانفجارات وقعت في منطقة المزة بدمشق والدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية".

في السياق، أشارت مصادر أخرى، الى "استهداف مبنى ملاصق للسفارة الايرانية".