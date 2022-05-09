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مقتل نائب قائد البحرية الأوكراني بصاروخ روسي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-09T13:43:21+0000
مقتل نائب قائد البحرية الأوكراني بصاروخ روسي

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، عن تدمير موقعين للقيادة وبطارية من منظومة صواريخ غراد المتعددة ومحطة رادار أميركية الصنع، فيما أفادت تقارير من كييف بمقتل نائب قائد البحرية الأوكرانية، بصاروخ روسي.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي عن سير العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي دخلت يومها الخامس والسبعين، أن قواتها دمرت "محطة رادار أمريكية الصنع، في منطقة زلزتوي".

وأشارت إلى تدمير موقعين للقيادة الأوكرانية وبطارية أوكرانية من أنظمة إطلاق صواريخ غراد، و18 مركز تجمع عسكري بالقرب من ليسيتشانسك، بواسطة صواريخ روسية عالية الدقة، وذلك خلال الضربات الليلية.

من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء الأوكرانية، مقتل نائب قائد البحرية الأوكرانية، العقيد إيهور بيدزاي، وذلك أثناء قيامه بمهمة قتالية كجزء من طاقم طائرة مروحية من طراز "مي 14"، مشيرة إلى أنه لقي مصرعه بصاروخ من طائرة مقاتلة روسية.

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