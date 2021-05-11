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مقتل قائدين من حركة "الجهاد" بغارة إسرائيلية على غزة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-11T14:39:54+0000
مقتل قائدين من حركة "الجهاد" بغارة إسرائيلية على غزة

شفق نيوز/ قتل قياديان ميدانيان في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد" الإسلامي في غارة إسرائيلية، الثلاثاء، استهدفت شقة في برج سكني غرب مدينة غزة.

وقال مصدر في الحركة، "استشهد قياديان ميدانيان وأصيب قيادي ثالث في سرايا القدس في غارة عدوانية استهدفتهم في شقة غرب غزة"، وفق ما نقلت عنه فرانس برس.

وأوضح مصدر طبي أنه "وصل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة شهيدان وثمانية مصابين آخرين بينهم امرأة وطفلاها"، مشيرا إلى أن أحد المصابين حالته "حرجة".

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيحاي ادرعي تنفيذ غارة على غزة قتل فيها قائد وحدة الصواريخ الخاصة بسرايا القدس في حركة الجهاد الإسلامي سامح عبد المملوك، وكان برفقته مسؤولين في السرايا.

كما قتل محمد سليم حسن أبو العطا، أحد قادة الوحدة الصاروخية التابعة لسرايا القدس، وهو شقيق بهاء أبو العطا الذي قتل في غارة إسرائيلية على قطاع غزة عام 2019، وأدى مقتله إلى موجة من القتال بين إسرائيل وحركة الجهاد.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في بيان مقتضب أن غارة إسرائيلية استهدفت مكانا كان يتواجد فيه عناصر لها، وقالت: "يوجد لدينا شهداء ومفقودون" من دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب وزارة الصحة في غزة فإن حصيلة القتلى حتى ظهر الثلاثاء بلغت "25 شهيدا من بينهم 9 أطفال وامرأة و125 إصابة بجراح مختلفة".

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