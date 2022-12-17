مقتل فتى وإصابة 3 آخرين بإطلاق نار قرب مدرسة في شيكاغو

شفق نيوز/ أفادت قناة "سي بي إس" نيوز المحلية الامريكية، يوم السبت، بمقتل فتى وإصابة 3 آخرين جراء إطلاق نار قرب مدرسة في مدينة شيكاغو.

وقالت القناة نقلا عن السلطات المحلية إن "فتى قُتل وأصيب 3 آخرين جراء إطلاق للنار بالقرب من مدرسة ثانوية في شيكاغو".

ويبلغ عمر الفتى الذي قُتل 16 عاما، والمصابين في نفس عمره.

وذكرت القناة أن المصابين متواجدين في المستشفى، وحالة أحدهم حاليا حرجة، وحالة اثنين آخرين غير مقلقة.

ولم تكشف السلطات عن أسباب الحادث.