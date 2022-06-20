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مقتل فتى وإصابة 3 آخرين بينهم ضابط شرطة بإطلاق نار في واشنطن

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-20T04:39:55+0000
مقتل فتى وإصابة 3 آخرين بينهم ضابط شرطة بإطلاق نار في واشنطن

شفق نيوز/ أفادت الشرطة الامريكية، يوم الاثنين، بمقتل فتى في الخامسة عشرة من عمره وإصابة ثلاثة بالغين، بينهم ضابط شرطة بحادث إطلاق نار في العاصمة واشنطن.

وقال رئيس شرطة العاصمة روبرت كونتي، إن إدارة شرطة العاصمة أبلغت عن حادث في حفل موسيقي، حيث اندلع شجار.

وقال كونتي، إنه بعد ذلك بوقت قصير وقعت حادثة ثانوية، "بدأ الناس خلالها بالتفرق والبعض تعرض للدهس"، لذلك ألغي الحفل لأنه بدا أنه "غير آمن"، وفقا لشبكة "ABC NEWS".

وأضاف كونتي إنه أثناء تقديم المساعدة للأشخاص الذين وقعوا في التدافع، عثر على سلاح ناري حيث أطلق النار على العديد من الأشخاص في أعقاب الأحداث السابقة.

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