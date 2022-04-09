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مقتل فتاة بإطلاق نار قرب مدرسة في نيويورك

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-09T06:55:57+0000
مقتل فتاة بإطلاق نار قرب مدرسة في نيويورك

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام امريكية، اليوم السبت، بمقتل فتاة عمرها 16 عاماً وإصابة مراهقين اثنين برصاص طائش بعد أن حوصروا وسط تبادل لإطلاق النار عند مدرسة في نيويورك.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية عن مصدر بشرطة الولاية قوله إن "الفتاة لقيت مصرعها خلال شجار وقع بين عدة أشخاص بمنطقة مدرسة يونفرسيتي هايتس الثانوية أثناء توجه الطلاب إلى منازلهم".

وأوضح مصدر الصحيفة، أن "إطلاق النار الذي يعد الأحدث في سلسلة من عمليات إطلاق نار مروعة وقع فيها قتلى وإصابات في البلاد جرى بعد أن اجتاز رجال الطريق ودخلوا في شجار قبل أن يبدأ أحدهم في إطلاق النار".

وشهدت مختلف المدن والولايات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة تزايداً في وتيرة عمليات وحوادث إطلاق النار على خلفيات وأسباب متعددة ما حصد العديد من الضحايا.

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