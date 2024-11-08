مقتل عنصر أمن و4 "إرهابيين" باشتباك مسلح في إيران

شفق نيوز/ أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة، مقتل عنصر وأربعة "إرهابيين" خلال اشتباك مسلح جنوب غربي البلاد.

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء عن المتحدث باسم مقر "قدس" التابع للحرس الثوري، العميد أحمد شفائي، إن أربعة إرهابيين قُتلوا خلال تنفيذ مناورات "شهداء الأمن" في محافظة سيستان وبلوشستان، وذلك في مواجهة مسلحة في مدينة "راسك".

وأضاف أن "هذه العملية الناجحة تمت في سياق تنفيذ المناورات، حيث تم اكتشاف وضبط سيارة وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر".

وأكد شفائي أن الجهود مستمرة لملاحقة والقضاء على ما تبقى من هذه الخلايا الإرهابية، معلناً استشهاد أحد عناصر الأمن خلال هذه العملية.