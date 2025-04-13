مقتل عنصر من "قسد" وإصابة ثلاثة آخرين إثر هجوم مسلح شرقي دير الزور

شفق نيوز/ قُتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح، يوم الأحد، جراء هجوم مسلح استهدف سيارة كانت تقلّهم في قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن مسلحين يُشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" فتحوا النار من أسلحة رشاشة على السيارة أثناء مرورها في المنطقة، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأحصى المرصد السوري، 56 عملية قامت بها خلايا تنظيم "داعش"، ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية منذ مطلع العام 2025، حيث تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات.

وبحسب توثيقات المرصد، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 20 قتيلاً، مؤكدة أن 11 من القتلى تابعين لقوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العسكرية العاملة معها و5 من تنظيم "داعش"، و4 مدنيين، وتوزعت العمليات على النحو الآتي وهي 46 عملية في دير الزور والتي أسفرت عن مقتل 8 من العسكريين و عنصر من التنظيم ومقتل 4 مدنيين، بالإضافة إلى إصابة 13 آخرين.

في حين نفذت 7 عمليات في الحسكة وأسفرت عن مقتل 6 اشخاص 4 من "داعش"، واثنين من قوى الأمن الداخلي، فضلاً عن إصابة شخصين آخرين، وثلاث عمليات في الرقة وأسفرت عن مقتل عنصر "الأسايش" و إصابة 3 آخرين بجروح.