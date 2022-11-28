مقتل عنصر في الحرس الثوري بهجوم مسلح في إيران

شفق نيوز / أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، مقتل أحد عناصره، إثر هجوم مسلح في محافظة اصفهان وسط البلاد.

وذكر الحرس الثوري، في بيان له أوردته وكالة "إيرنا" الإيرانية، أن" المنتسب رضا داستاني، التابع لمنظمة التعبئة الشعبية في الحرس الثوري استشهد اليوم خلال هجوم إرهابي نفذه عملاء الاستكبار العالمي اليوم في أصفهان".

وأوضح البيان، أن "داستاني توفي بعد نقله إلى المستشفى، ورغم جهود الأطباء لإنقاذه"، موضحاً أن "داستاني كان مارا في طريقه إلى محل العمل عندما تعرض الى هذا الهجوم الإرهابي".