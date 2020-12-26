مقتل عنصر بـ"قسد" بانفجار عبوة ناسفة في ريف دير الزور

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم السبت، بمقتل أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بانفجار عبوة ناسفة بريف دير الزور الشرقي.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون يعتقد إنهم من تنظيم داعش انفجرت أثناء مرور سيارة عسكرية لقسد على الطريق العام لبلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي عند تجمع المدارس القريب من مفرق الحصية، ما ادى إلى مقتل أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية يدعى سهيل اليوسف".

وسارعت الفرق الأمنية من قوات سوريا الديمقراطية ومختصي إزالة الألغام إلى موقع الانفجار للتأكد من خلو الموقع من ألغام وعبوات أخرى بحسب مصادر محلية.

وذكرت المصادر أنّ "جهات مجهولة قامت باغتيال رئيس مجلس الشعب في قرية الكبر، قبل نحو ثلاثة أيام ، بعد أن وضعت عبوة ناسفة داخل سيارته".

يشار إلى أن ريف مدينة دير الزور تشهد حركة نشطة لخلايا تنظيم داعش رغم الحملات العديدة التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية بمساعدة قوات التحالف وإسناد جوي من طائراتها إلا أنّ المنطقة تشهد من حين لآخر عمليات اغتيال وتفجير عبوات ناسفة وهجمات على بعض المواقع التابعة لقسد.