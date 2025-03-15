مقتل عنصر بحزب الله إثر استهداف إسرائيلي جنوب لبنان (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم السبت، عن مقتل مواطن بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته جنوبي البلاد، فيما كشفت وسائل إعلام عبرية، أن المستهدف هو عنصر بحزب الله.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة برج الملوك بجنوبي لبنان، ما أسفر عن قتل مواطن، موضحة أن السيارة كانت تحمل شخصين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصدر أمني، إن الهجوم استهدف عناصر من حزب الله، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الهجوم أو هوية المستهدفين.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني، يسود اتفاق هش لوقف إطلاق النار، بعد أكثر من عام من المعارك بين حزب الله وإسرائيل، وشهرين من الحرب المدمرة، على رغم أن الطرفين يتبادلان الاتهامات بخرقه.

ونصّ الاتفاق على سحب إسرائيل قواتها من جنوبي لبنان، وانسحاب حزب الله الى شمالي نهر الليطاني، أي على بعد نحو ثلاثين كيلومترا من الحدود، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة (يونيفيل).

وتشن إسرائيل من حين إلى آخر، هجمات تقول إنها تستهدف عناصر من الحزب المدعوم من إيران.