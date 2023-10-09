مقتل عنصر بحزب الله بقصف اسرائيلي استهدف جنوب لبنان

شفق نيوز/ أفادت مصادر لبنانية، يوم الإثنين، بمقتل عنصر في حزب الله بقصف اسرائيلي استهدف جنوبي البلاد.

وأبلغت المصادر وكالة شفق نيوز، أن "عنصراً في حزب الله يدعى حسام ابراهيم، من بلدة عيترون الجنوبية، قتل بقصف اسرائيلي على جنوب لبنان".

وينذر هذا التطور باحتمالية دخول حزب الله في معركة مفتوحة مع اسرائيل التي تخوض حربا ضروس منذ 3 ايام مع الفصائل الفلسطينية التي نجحت باقتحام عدد من المستوطنات الاسرائيلية بعملية اجتياح واسعة فجر السبت.