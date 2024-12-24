مقتل عنصرين بداعش وتدمير شاحنة من الاسلحة بغارة أميركية في سوريا

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، يوم الثلاثاء، مقتل عنصرين من تنظيم داعش، وتدمير شاحنة محملة بالأسلحة في غارة جوية شنتها على سوريا.

وقالت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "نفذت قواتنا غارة جوية دقيقة في محافظة دير الزور بسوريا، مما أسفر عن مقتل عنصرين من داعش وإصابة آخر".

وأضافت: "الإرهابيون كانوا ينقلون شاحنة محملة بالأسلحة التي تم تدميرها خلال الغارة التي وقعت في منطقة كانت خاضعة لسيطرة النظام السوري والروس سابقا".