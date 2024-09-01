مقتل عناصر أمن إسرائيليين بإطلاق نار

‎شفق نيوز/ قُتل ثلاثة عناصر من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود، يوم الأحد، في عملية إطلاق نار في حاجز ترقوميا قرب الخليل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على مركبات عدة، بما في ذلك سيارة شرطة وحافلة، وقتل 3 عناصر من الشرطة الإسرائيلية، بينما انسحب المسلحون من المكان.

بدورها، ذكرت سعافات نجمة داوود الحمراء: "أعقاب إطلاق النار على سيارة تقل 3 ركاب على طريق 35 شرق معبر ترقوميا، قدم مسعفون من نجمة داوود الحمراء العلاج الطبي لثلاثة جرحى، رجل وامرأة يبلغان من العمر حوالي 30 عاما في حالة حرجة ورجل يبلغ من العمر حوالي 50 عاما في حالة خطيرة".

‎وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، بعدها عن مقتل عناصر الشرطة في العملية.

‎وفيما بعد، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على السيارة المستخدمة في هجوم حاجز ترقوميا بعد تمكن المنفذين من الفرار.

في السياق، أكدت هيئة البث الإسرائيلية فرض طوق أمني على بلدة إذنا غربي الخليل بعد عملية إطلاق النار عند حاجز ترقوميا.