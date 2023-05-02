مقتل عسكري وإصابة 7 آخرين بقصف إسرائيلي على حلب

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني سوري، ليل الاثنين/الثلاثاء، بأن عسكرياً قتل وأصيب 7 آخرون بجروح بينهم مدنيين اثنين، جراء قصف إسرائيلي على مدينة حلب ومطارها.

وقال المصدر، أن الطيران الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدد من النقاط في محيط حلب، مبينا أن القصف أسفر عن مقتل عسكري وإصابة سبعة بجروح بينهم اثنين مدنيين ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة.

وكانت الطائرات الإسرائيلية أطلقت صواريخها من أجواء المياه الدولية المقابلة للشواطئ السورية، على اتجاه جزيرة قبرص، وفقا لمصدر أمني سوري.

ويعد هذا القصف الإسرائيلي الثاني في أقل من أسبوع، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي مدينة حمص ليل الجمعة الماضي، مما أدى إلى إصابة 3 مدنيين بجروح خلال الهجوم.