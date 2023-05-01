مقتل عسكري أمريكي سابق في أوكرانيا وحصيلة ألفية بخسائر الجيش الروسي

شفق نيوز / أعلنت قناة CNN الأمريكية، يوم الاثنين، مصرع العسكري الأمريكي السابق كوبر أندروز خلال المعارك الدائرة في أوكرانيا، استنادا لأفراد أسرته.

وذكرت القناة التلفزيونية الأمريكية، أن "المارينز السابق قتل في 19 أبريل/نيسان في منطقة أرتيموفسك (باخموت). وأفادت القناة، بأن أندروز غادر الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، للمشاركة في المعارك إلى جانب أوكرانيا، وانتهى عقده في مارس/ آذار 2023، ولكنه قرر البقاء".

وأكد ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، للقناة التلفزيونية، في وقت سابق من اليوم، مقتل مواطن أمريكي في أوكرانيا، دون الكشف عن اسمه.

إلى ذلك، أشار البيت الأبيض، إلى أن القوات الروسية تكبدت خسائر بشرية بلغت 100 ألف جندي بين قتيل وجريح خلال المعارك في منطقة باخموت الأوكرانية، على مدى الأشهر الخمسة الماضية.

وأعلن المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في تصريحات للصحفيين أن هذا الرقم بناء على تقديرات الاستخبارات الأميركية، ويتضمن أكثر من 20 ألف قتيل نصفهم من مجموعة "فاغنر" الموالية للكرملين.

وأضاف أن الهجوم على باخموت توقف وفشل. وتشهد باخموت، التي كانت تضم نحو 70 ألف نسمة قبل النزاع، معارك مستعرة منذ أشهر أسفرت عن خسائر فادحة تكبدها الجانبان.

وأصبحت هذه المدينة رمزا للنزاع بين الجانبين من أجل السيطرة على منطقة دونباس الصناعية.