مقتل عراقي في صفوف فاغنر بأوكرانيا

قال موقع وكالة الإعلام الروسية إن مواطنا عراقيا يقاتل مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة لقي حتفه في أوكرانيا في أوائل نيسان في أول حالة مؤكدة لمقتل مواطن من الشرق الأوسط في الصراع.

وجاء في الموقع أن العراقي عباس أبو ذر وتوت لقي حتفه في السابع من نيسان بعد يوم من وصوله إلى مستشفى لمجموعة فاغنر في مدينة لوغانسك التي تسيطر عليها روسيا بشرق أوكرانيا.

وجاء في الموقع أنه أصيب في باخموت الواقعة في إقليم دونيتسك التي قال بريغوجين إن فاغنر سيطرت عليها في منتصف أيار بعد معركة احتدمت منذ العام الماضي.

وفي مقابلة مع مدون مؤيد لروسيا، قال بريغوجين إن الصراع كبد مجموعته 20 ألف من أرواح أفرادها.

وفي مقطع مصور نشره موقع الوكالة يظهر رجل قيل إنه والد وتوت وهو يتلقى أوسمة تكريم لابنه بعد وفاته وأنه أيد قراره بالانضمام لفاغنر "متطوعا".

وظهر الرجل وهو يقول إن عباس أراد الفوز بحريته وأراد أن يكون رجلا يدافع عن حريته وعن نفسه وأنه أخبره بأنه وجد حريته في روسيا.

ولم يرد بريغوجين على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

واضطلع بمعظم القتال في باخموت مقاتلون ينفذون أحكام إدانة واستقطبتهم فاغنر من السجون بوعد بالعفو إذا صمدوا ستة أشهر على جبهات القتال في أوكرانيا.

وتظهر وثائق قضائية اطلعت عليها رويترز أن محكمة في مدينة قازان الروسية أصدرت حكما في تموز 2021 بسجن وتوت أربع سنوات ونصف السنة عن اتهامات تتعلق بالمخدرات .

وجاء في الوثائق أن وتوت كان طالبا في السنة الأولى في جامعة فنية في قازان حين ضبطته الشرطة وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش.