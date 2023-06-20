مقتل طيار إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية اردنية

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري أردني مسؤول، يوم الثلاثاء، بأن طيارا برتبة رائد لقي مصرعه جراء تحطم طائرة مروحية عسكرية من طراز "كوبرا" تابعة لسلاح الجو الأردني.

وقال المصدر، إن "الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس من مرتبات سلاح الجو الملكي استشهد إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة ظهر أمس الاثنين".

وكانت طائرة مروحية عسكرية أردنية سقطت أمس الاثنين في أرض مفتوحة قرب منطقة أبو نصير في العاصمة الأردنية عمّان.