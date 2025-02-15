مقتل طفل بعملية طعن نفذها سوري في النمسا

شفق نيوز/ تسبب هجوم بسكين بمدينة فيلاخ جنوب النمسا، يوم السبت، بمقتل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وإصابة 4 أشخاص بجروح.

وذكرت الشرطة النمساوية أن منفذ الهجوم شاب سوري يبلغ من العمر 23 عامًا، يحمل تصريح إقامة، وتم القبض عليه؛ وأضافت أن دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة.

فيما أشارت وكالة الأنباء النمساوية إلى أن المهاجم لا يملك سجلًا جنائيًا.

ووقع الهجوم في أحد شوارع وسط المدينة، على بُعد نحو 350 كيلومترًا جنوب فيينا، ولا تزال السلطات تحقق فيما إذا كان المهاجم قد تصرف بمفرده أم بمساعدة شخص آخر، وما إذا كان يعرف ضحاياه، حيث يبلغ أكبر المصابين 32 عامًا.

ووفقًا لصحيفة "كرونين تسايتونغ" النمساوية، "وقع الهجوم قبل الساعة الرابعة عصرًا بقليل. وتدخل أحد الشهود، وهو سوري أيضًا، عبر دهس المهاجم بسيارته لمنعه من إيذاء المزيد من الأشخاص، قائلًا: "لقد فعلت ذلك قبل أن يحدث شيء أسوأ". وتمكنت الشرطة من القبض على المهاجم بعد وقت قصير".