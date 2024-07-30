مقتل طفلين وإصابة 11 بعملية طعن في بريطانيا

‏‎شفق نيوز/ قتل طفلان وأصيب 11 شخصا بينهم تسعة أطفال، بجروح في هجوم بسكين خلال نشاط حول "تايلور سويفت" بمدرسة للرقص في بريطانيا.

‏‎وذكرت الشرطة لصحفيين إنها أوقفت شابا يبلغ 17 عاما للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل ومحاولة قتل في هجوم قرب ليفربول في شمال غرب إنكلترا، مشيرة إلى أن الدوافع لم تتضح بعد.

‏‎ووقع الهجوم قبيل منتصف النهار (11:00 بتوقيت غرينتش)، الاثنين، في مدينة ساوثبورت الساحلية الصغيرة التي تبعد حوالى عشرين كيلومترا شمال ليفربول.

‏‎وقالت، سيرينا كينيدي، مسؤولة الشرطة في مرسيسايد إنه لا يجري التعامل في الوقت الحالي مع الهجوم على أنه "إرهابي".

‏‎وأوضحت أن "الأطفال كانوا يحضرون نشاطا حول (المغنية الأميركية) تايلور سويفت في مدرسة للرقص حين دخل المهاجم حاملا سكينا وراح يهاجم الأطفال".

‏‎ووصفت كينيدي الواقعة بأنها "هجوم شرس"، وأعلنت مقتل طفلين وجرح تسعة بينهم ستة بحال حرجة. وأشارت أيضا إلى إصابة بالغَين حالتهما حرجة، مرجحة أنهما أصيبا لدى محاولتها "حماية" الأطفال، مضيفة أن "جميع المصابين تعرضوا للطعن".

‏‎وبُعيد الهجوم، ألقت الشرطة القبض على رجل، وقالت إنها ضبطت سكينا، ولاحقا قالت إن المشتبه به "يبلغ من العمر 17 عاما"، وهو موقوف حاليا.