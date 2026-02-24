مقتل ضابط شرطة وشخص مجهول بانفجار في موسكو.. فيديو

شفق نيوز- موسكو

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط شرطة مرور وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة مجهولة قرب محطة قطار "سافيلوفسكي" في العاصمة الروسية موسكو.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "في حوالي الساعة 00:05 بتوقيت موسكو، اقترب شخص مجهول من دورية شرطة مرور، ثم انفجرت العبوة".

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية أن ضابط شرطة مرور ومنفذ الهجوم قُتلا في تفجير سيارة مفخخة بمحطة قطار "سافيلوفسكي" الليلة الماضية.

وأضافت أن العمل جارٍ على تحديد هوية الجاني، عبر الحصول على إفادات الشهود وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة.

وأشارت إلى أنه جرى تطويق المنطقة المحيطة بالمحطة عقب الحادث، فيما قام المحققون وخبراء المتفجرات بتمشيط موقع الانفجار بحثاً عن الأدلة.

وتم فتح تحقيق جنائي بموجب مادتين تتعلقان بـ"الشروع في قتل ضابط إنفاذ القانون" و"الاتجار غير المشروع بالمتفجرات".