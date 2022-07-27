مقتل ضابط شرطة ايراني و6 مسلحين في مواجهات جنوب البلاد

شفق نيوز/ قتل ضابط إيراني من قوات الشرطة وستة مسلحين في محافظة كرمان جنوب البلاد، خلال مواجهات مسلحة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقال المتحدث باسم قيادة شرطة محافظة كرمان العقيد، أمين غفوري، للوكالة، إن "العقيد علي برزكر، وهو أحد عناصر قيادة القوات الخاصة التابعة للشرطة الإيرانية، قتل خلال اشتباكات مع 6 مجرمين مسلحين".

وأضاف العقيد غفوري أن "المواجهات المسلحة أسفرت أيضا عن قتل 6 مجرمين كانوا مسلحين".

وأشار المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة كرمان إلى أنه "سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل عن هذه العملية قريبًا"، داعيًا إلى التعاون مع قوات الشرطة بهدف مواجهة من سمّاهم بالأشخاص "الذين يعرّضون أمن وحياة الإيرانيين للخطر".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أرسلت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مشروعًا لتعديل قانون استخدام الأسلحة من قبل قوات الأمن والقوات المسلحة في الحالات الطارئة.

وبموجب القانون المعدل، يُسمح لرجال الأمن وجميع قوات إنفاذ القانون باستخدام الأسلحة، لتوفير الأمن في أثناء المظاهرات غير القانونية والمسلحة وأعمال الشغب المسلحة، دون الرجوع إلى الضباط العسكريين، فيما القانون الحالي لا يجيز استخدام الأسلحة إلا بأمر من الضباط.