مقتل شرطي أمريكي بإطلاق نار داخل جامعة في ولاية جورجيا

شفق نيوز– واشنطن

لقي شرطي أمريكي مصرعه، اليوم السبت، إثر إصابته في حادث إطلاق نار داخل حرم جامعة إيموري بولاية جورجيا، بحسب ما أفاد تلفزيون ABC الأمريكي.

ووفق المعلومات، وصل الشرطي ديفيد روز من قسم شرطة مقاطعة ديكالب إلى موقع الحادث استجابة لبلاغ عن إطلاق نار، قبل أن يُنقل إلى المستشفى بحالة حرجة، حيث فارق الحياة متأثراً بجراحه.

وكانت جامعة إيموري قد أعلنت عبر حسابها على منصة "إكس" عن وقوع إطلاق نار في الحرم الجامعي، داعية الجميع إلى الاحتماء في أماكن آمنة.

وفي وقت لاحق، ذكرت شبكة NBC أن مطلق النار عُثر عليه ميتاً، فيما لم يُصب أي من المدنيين جراء الحادث.