مقتل شرطي تركي وإصابة آخرين بانفجار في بورصة

شفق نيوز/ قتل حارس سجن تركي وأصيب 4 بجروح، اليوم الأربعاء، لدى استهداف حافلة تقلهم بمدينة بورصة.

ووفقا للتقارير الأولية، "يعتقد أن الانفجار تم عبر عبوة ناسفة مصنوعة يدويا تم تفجيرها بجهاز تحكم عن بعد".

ووقع الحادث فى حوالى الساعة 7.30 صباحا بالتوقيت المحلي، بالقرب من محطة مترو وسط منطقة عثمان غازي. حيث كانت الحافلة، التي تقل 30 من حراس السجن، تسير في المسار الأيمن، وانفجرت عبوة ناسفة على جانب الطريق.

وتوقفت الحافلة بعد مسافة 100 متر من الانفجار، الذي أدى لتحطم جميع نوافذ الحافلة وإلحاق اضرار بها.