مقتل شرطيين اثنين بهجوم مسلح في إيران

شفق نيوز / قتل شرطيان إيرانيان برصاص مسلحين في محافظة سيستان بلوشستان، في أحدث حلقة من مسلسل الهجمات ضد قوات الأمن في المنطقة الواقعة في جنوب شرق البلاد.

وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية، أن الهجوم وقع في منطقة نائية قرب الحدود مع باكستان"، مضيفة: "استشهد اثنان من كوادر قوى الأمن الداخلي في مدينة تفتان إثر تعرضهما لهجوم إرهابي"، فيما لم تتضح على الفور هوية المهاجمين أو ملابسات الهجوم.

وتشهد المحافظة المحاذية لأفغانستان اضطرابات ترتبط عادة بعصابات تهريب المخدرات أو متمردين من أقلية البلوش أو متشددين سنة.

وسبق أن وقعت هجمات مشابهة أحدها في 23 يوليو عندما قتل أربعة شرطيين كانوا في دورية، ويأتي ذلك، بعد أسبوعين على مقتل شرطيين وأربعة مهاجمين في إطلاق نار في المحافظة أعلنت جماعة "جيش العدل" مسؤوليتها عنه.

وأواخر مايو/أيار الماضي، ذكرت الشركة في تقرير بثته "إرنا" بأن قوات طالبان أطلقت النار على شرطي إيراني متمركز في سيستان بلوشستان، كما شهدت زاهدان، عاصمة المحافظة، تظاهرات في سبتمبر/أيلول 2022، إثر أنباء عن اغتصاب شرطي لمراهقة في المنطقة.