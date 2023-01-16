مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بإطلاق نار على ملهى ليلي أمريكي

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام، بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بإطلاق أكثر من 50 رصاصة على ملهى ليلي في شمال غرب مقاطعة هاريس الأمريكية.

وقال موقع "abc13" ، إنه في حوالي الساعة 2 من صباح اليوم الأحد، استجابت الشرطة لبلاغ بشأن إطلاق نار في ساحة انتظار بملهى ليلي بمقاطعة هاريس، عندما وصل رجال الشرطة، كان قد أصيب خمسة أشخاص، وهم رجلين وثلاث سيدات، تم نقلهم إلى المستشفى.

وقال المحققون إن أحد الرجلين توفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه في المستشفى، فيما استقرت حالة الأربعة مصابين الآخرين، الذين يعتقد المحققون أنهم في العشرينات من العمر.

وفي وقت سابق، قتل شخص وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار، وقع الأسبوع الماضي، بالقرب من ممشى المشاهير في هوليوود، حسبما ذكرت الشرطة الأمريكية، حيث أطلق رجل مسلح النيران، بينما كان الرجال يغادرون إحدى البنايات في الساعات الأولى من الصباح.

وقالت شرطة لوس أنجلوس إنه تم الإعلان عن وفاة شخص في مكان الحادث ونقل اثنان آخران إلى المستشفى، وأشارت إلى أن المشتبه به في تنفيذ الهجوم فر في مركبة.