مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار جديد بأمريكا

شفق نيوز/ قتل شخص وأصيب آخر، جراء إطلاق نار في متجر بولاية أوهايو الأمريكية.

وبحسب بيان للشرطة نشرته وسائل إعلام أمريكية، فقد لقي شخص مصرعه على الفور، ونقل آخر إلى المستشفى بعد إطلاق النار على متجر "وول مارت" بمدينة فيرفيلد في ولاية أوهايو.

وقال المحققون إن المشتبه به كان يحاول سرقة أشياء من المتجر، وعندما حاول بعض الموظفين والعملاء منعه وعرقلة خروجه، فتح عليهم النار.

وقال دوج لانيير، نقيب شرطة فيرفيلد تاونشيب، إن اثنين من الأفراد الذين حاولوا إيقاف المشتبه به قُتلا بالرصاص.

وتعاني الولايات المتحدة، من تكرر حوادث إطلاق النار، جراء تفلت السلاح، الذي لا تساعد التشريعات القانونية في ضبطه.