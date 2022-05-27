سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار جديد بأمريكا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-27T05:29:29+0000
مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار جديد بأمريكا

شفق نيوز/ قتل شخص وأصيب آخر، جراء إطلاق نار في متجر بولاية أوهايو الأمريكية.

وبحسب بيان للشرطة نشرته وسائل إعلام أمريكية، فقد لقي شخص مصرعه على الفور، ونقل آخر إلى المستشفى بعد إطلاق النار على متجر "وول مارت" بمدينة فيرفيلد في ولاية أوهايو.

وقال المحققون إن المشتبه به كان يحاول سرقة أشياء من المتجر، وعندما حاول بعض الموظفين والعملاء منعه وعرقلة خروجه، فتح عليهم النار.

وقال دوج لانيير، نقيب شرطة فيرفيلد تاونشيب، إن اثنين من الأفراد الذين حاولوا إيقاف المشتبه به قُتلا بالرصاص.

وتعاني الولايات المتحدة، من تكرر حوادث إطلاق النار، جراء تفلت السلاح، الذي لا تساعد التشريعات القانونية في ضبطه.

related

قتلى وجرحى بإطلاق نار في كانساس الأمريكية

Date: 2019-10-06 13:31:49
قتلى وجرحى بإطلاق نار في كانساس الأمريكية

إطلاق سراح رهائن بعد احتجازهم خلال عملية سطو مسلح بامريكا

Date: 2021-05-07 05:30:52
إطلاق سراح رهائن بعد احتجازهم خلال عملية سطو مسلح بامريكا

مقتل 150 أميركي بحوادث إطلاق نار خلال 3 أيام

Date: 2021-07-06 13:49:24
مقتل 150 أميركي بحوادث إطلاق نار خلال 3 أيام

مقتل واصابة 20 شخصا بعملية اطلاق نار داخل متجر في ولاية امريكية

Date: 2019-08-03 23:11:00
مقتل واصابة 20 شخصا بعملية اطلاق نار داخل متجر في ولاية امريكية

إطلاق نار في حديقة بروكلين بنيويورك يسفر عن إصابات

Date: 2019-07-28 09:12:14
إطلاق نار في حديقة بروكلين بنيويورك يسفر عن إصابات

مقتل وإصابة 22 شخصاً بإطلاق نار في ولاية فلوريدا الامريكية

Date: 2021-05-30 14:09:12
مقتل وإصابة 22 شخصاً بإطلاق نار في ولاية فلوريدا الامريكية

أكثر من 10 قتلى في إطلاق نار بمتجر في ولاية كولورادو

Date: 2021-03-23 04:38:11
أكثر من 10 قتلى في إطلاق نار بمتجر في ولاية كولورادو

ثاني حادث خلال اسبوع.. مقتل وإصابة 9 أشخاص بإطلاق نار في امريكا

Date: 2021-06-06 16:48:44
ثاني حادث خلال اسبوع.. مقتل وإصابة 9 أشخاص بإطلاق نار في امريكا