مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار غربي ألمانيا

شفق نيوز- برلين

أعلنت الشرطة الألمانية، يوم السبت، أن رجلا لقي حتفه وأصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة إثر انفجار قوي تحت جسر للمشاة في ولاية سارلاند بغرب ألمانيا.

وقال المتحدث باسم الشرطة الألمانية إن "الرجل توفي متأثرا بجروحه في مكان الحادث الذي وقع في بلدة فولكلينجن، بالقرب من الحدود الفرنسية".

وقال المتحدث إنه "تم فرض طوق أمني أسفل الجسر على مساحة واسعة وهرع العشرات من رجال الشرطة إلى مكان الحادث"، لافتا إلى أنه "لا يوجد خطر على الجمهور".

ولم تقدم الشرطة المزيد من التفاصيل عن الانفجار أو الإصابات مشيرة إلى أنها "تواصل التحقيق في الحادث".

وتم إبلاغ الشرطة بعد منتصف الليل بقليل من خلال مكالمة لخدمات الطوارئ تبلغ عن انفجار قوي وشخص يصرخ طلبا للمساعدة.

يذكر أن فولكلينجن هي بلدة يبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف نسمة وتقع على بعد بضعة كيلومترات غرب مدينة ساربروكن.