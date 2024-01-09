مقتل شخص بإطلاق نار قرب البيت الأبيض في واشنطن

شفق نيوز/ ذكرت الشرطة المحلية في واشنطن، اليوم الثلاثاء، أن ضباط حفظ النظام في العاصمة الأمريكية يحققون في حادث إطلاق نار على بعد عدة بنايات من البيت الأبيض، والذي أدى إلى مقتل شخص.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الحادث وقع في الصباح على بعد بنايتين من البيت الأبيض "في شارع "كي"، ووصلت الشرطة إلى مكان الطوارئ في حوالي الساعة 5 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق، من يوم أمس الاثنين، أعلن متحدث باسم الشرطة الأمريكية ارتفاع عدد الإصابات الناجمة عن انفجار وقع داخل فندق في مدينة فورت وورث في ولاية تكساس الأمريكية، إلى 21 شخصًا، بينهم مصاب في حالة حرجة.