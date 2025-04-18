مقتل شخص بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الجمعة، عن مقتل شخص بغارة إسرائيلية استهدفته أثناء تنقله بسيارته جنوبي البلاد.

وذكرت الوزارة أن الطيران الإسرائيلي استهدف سيارة في بلدة الغازية بضواحي مدينة صيدا في جنوب لبنان، كما استهدف غرفاً جاهزة في بلدة محيبيب الجنوبية.

وهذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي يتم فيه تسجيل ضربات إسرائيلية قاتلة في جنوب لبنان.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق أن الطيران الإسرائيلي استهدف سيارة على اوتوستراد بلدة الغازية في جنوب لبنان، واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مجدداً غرفاً جاهزة في بلدة محيبيب الجنوبية، كانت استهدفتها ليل أمس.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. وتم تمديد مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 شباط/ فبراير الماضي.

وما تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي. وكذلك ما زالت القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.