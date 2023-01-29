مقتل شخصين واصابة المئات بجروح في زلزال ضرب إيران

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الرسميّة الإيرانيّة (إرنا)، بمقتل شخصين على الأقل وإصابة مئات آخرين جراء زلزال بقوة 5.9 درجات ضرب، مساء السبت، شمال غرب إيران قرب الحدود مع تركيا.

وذكر مركز رصد الزلازل في جامعة طهران أن الزلزال ضرب مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربية الإيرانية (شمال غرب) الساعة 21,44 (18,14 بتوقيت غرينتش).

ونقلت (إرنا) عن محافظ أذربيجان الغربية، محمد صادق معتمديان، قوله إن "هذا الزلزال تسبب حتى الآن في إصابة 580 شخصا ومقتل اثنين" آخرين. وأضاف: "وزير الداخلية ورئيس جمعية الهلال الأحمر في طريقهما إلى خوي".

وقال مسؤول بخدمات الطوارئ للتلفزيون الرسمي إن الثلوج تتساقط في بعض المناطق التي تعرضت للزلزال وسط درجات حرارة تصل إلى التجمد فضلا عن انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

وتقع إيران فوق الكثير من الصفائح التكتونية الرئيسية وهي عرضة لنشاط زلزالي متكرر. في 18 كانون الثاني/يناير، ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات بالقرب من خوي مسفرا عن مئات الجرحى.

وفي شباط/فبراير 2020، قُتل تسعة أشخاص إثر زلزال بقوة 5.7 درجات هزّ قرية حبش عليا في غرب البلاد على الحدود مع تركيا.

لكن الزلزال الأكثر دموية في تاريخ إيران الحديث وقع عام 1990 وبلغت قوته 7.4 درجات وقد أودى بحياة 40 ألف شخص في شمال البلاد وأدّى إلى إصابة 30 ألف شخص وتشريد نصف مليون آخرين.