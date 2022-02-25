مقتل شخصين على الأقل في زلزال قرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

قال شهود ومسؤولون إن زلزالا بلغت قوته 6.1 درجة ضرب جزيرة قريبة من الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية يوم الجمعة وأسفر عن مقتل شخصين على الأقل وشعر به السكان في سنغافورة وماليزيا المجاورتين.

ودفع الزلزال، الذي من غير المحتمل أن يسبب أمواج مد عاتية (تسونامي)، السكان إلى الفرار من المباني في بعض مناطق مدينة بادانج في إقليم سومطرة الغربية، كما أدى لعمليات إجلاء في ماليزيا.

وذكر مدير الوكالة الإندونيسية لمكافحة الكوارث أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما في حين تهدمت بعض المباني منها مكاتب حكومية ومنازل وأحد البنوك.

وفي ماليزيا قالت إدارة الإطفاء في العاصمة كوالالمبور إنها تلقت اتصالات متعددة من أشخاص شعروا بالزلزال في المدينة، وإن لم ترد حتى الآن أنباء عن إصابات أو أضرار.

وذكرت الشرطة في سنغافورة على تويتر أن السلطات تلقت اتصالات من أشخاص شعروا بالزلزال، لكن لم ترد أنباء عن إصابات.