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مقتل شخصين بعد سقوط صواريخ روسية "طائشة" في بولندا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-15T19:29:13+0000
مقتل شخصين بعد سقوط صواريخ روسية "طائشة" في بولندا

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام غربية، مساء الثلاثاء، بمقتل شخصين بعد أن أصابت صواريخ روسية قرية برزيودوف البولندية القريبة من حدود أوكرانيا.

كما نقلت أسوشيتد برس عن مسؤول استخباراتي أميركي قوله إن شخصين قتلا من جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا.

ويجري في هذه الأثناء عقد اجتماع عاجل للحكومة ولجنة الأمن القومي في بولندا بعد الحادث.

من جهته، قال البنتاغون: "لا نملك أي تفاصيل حول سقوط صاروخين روسيين على قرية بولندية حدودية مع أوكرانيا، ولا يمكننا تأكيد صحة التقارير".

وتابع: "نحن واضحون بشأن الدفاع عن أراضي الناتو".

وتحدثت وسائل إعلام بولندية عن سقوط "صاروخين طائشين" في بلدة برزيودوف، يشتبه بأنهما أطلقا من قبل روسيا.

وحضرت الشرطة ومكتب المدعي العام والجيش إلى الموقع، حيث مكان سقوط الصاروخين.

وكانت إدارة الإطفاء تحدثت، في وقت سابق، عن وقوع انفجارات في برزيودوف، مشيرة إلى أن أسبابها غير معروفة.

من جهته، علق وزير الدفاع في لاتفيا، أرتيس بابريكس، عن الحادث بالقول: "نقدم التعازي للإخوة في بولندا.

وأضاف، في تغريدة على حسابه في تويتر: "لم يطلق النظام الإجرامي الروسي صواريخ استهدفت المدنيين الأوكرانيين فحسب، بل سقطت أيضا على أراضي الناتو في بولندا.. لاتفيا تقف بالكامل إلى جانب الأصدقاء البولنديين وتدين هذه الجريمة".

 

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