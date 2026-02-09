مقتل شخصين بتحطم مروحية عسكرية في كوريا الجنوبية

شفق نيوز- سيول

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، يوم الاثنين، مقتل شخصين، في حادث تحطم مروحية عسكرية.

وقال الجيش في بيان، إن "طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز (إيه إتش 1 إس ‌كوبرا)، تحطمت يوم امس، خلال ⁠مهمة تدريبية روتينية في مقاطعة جابيونغ شمالي البلاد، مما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من شخصين".

وأضاف الجيش في بيان إن "الهليكوبتر سقطت لأسباب لا تزال غير واضحة".

ونقل ⁠فردا الطاقم إلى مستشفى قريب، إلا أنهما فارقا الحياة لاحقا متأثرين بجراحهما.

وأوقف الجيش ‌الكوري الجنوبي تشغيل جميع طائرات الهليكوبتر من هذا الطراز عقب الحادث، وشكل فريقا للتحقيق في أسبابه.

وقال الجيش إن "المهمة التدريبية تضمنت ممارسة إجراءات الهبوط الاضطراري من دون إيقاف تشغيل المحرك".