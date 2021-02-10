مقتل شاب كوردي داخل مخيم للاجئين في المانيا

شفق نيوز/ أعلنت منظمة مدافعة عن حقوق الانسان في كوردستان، اليوم الاربعاء، مقتل شاب كوردي على يد لاجئ عربي اثر مشكلات ومشادات سابقة بينهما.

وقالت مؤسسة لوتكه – القمة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه وفقاً لآخر المعلومات التي تحصلت عليها المؤسسة، امس الثلاثاء، فأن شاباً كوردياً قتل على يد لاجئ عربي على خلفية مشكلات ومشادات سابقة بينهما.

وأوضح البيان أن اللاجئ الكوردي يبلغ من العمر 27 عاماً وهو من اهالي مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، ويعيش منذ خمس سنوات في مخيم للاجئين بألمانيا، مبيناً أن الحادثة وقعت اثر مشادة مع شاب عربي هاجمه الاخير بسكين وأرداه قتيلاً.

وأشار المؤسسة في بيانها، إلى أن الجاني عربي عراقي وعمره 23 عاماً وهو محتجز الان لدى الشرطة الالمانية.

وأضاف البيان أنه وفقا للمعلومات فأن اللاجئين والمهاجرين في مخيمات المانيا يعيشون في ظل اوضاع سيئة بصورة عامة، لافتاً إلى أن بقاء عدد من الاشخاص من القوميات المختلفة لفترة طويلة غالبا ما تسبب الخلافات والعراك بينهم.