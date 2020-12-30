سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل شاب باشتباكات بين فصائل موالية لتركيا شمال شرق سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-30T14:11:39+0000
مقتل شاب باشتباكات بين فصائل موالية لتركيا شمال شرق سوريا

شفق نيوز/ أكدت مصادر محلية سورية، يوم الأربعاء، مقتل شاب وإصابة آخرين باشتباكات قرب محافظة دير الزور، بين فصيل "أحرار الشرقية" الذي يحظى بتأييد السكان المحليين، وفصيل "السلطان مراد" الموالي لتركيا.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن اشتباكات عنيفة بين فصيليّ "أحرار الشرقية" و"السلطان مراد"، اندلعت مساء أمس الثلاثاء في قرية لوذي، بريف مدينة مدينة رأس العين، أسفرت عن مقتل أحد الشبان وإصابة عدد من عناصر الفصيلين.

وبينت المصادر أنّ الاشتباكات جرت بسبب خلافات على تقاسم المسروقات من ممتلكات المواطنين المهجرين وعلى موارد المنطقة.

هذا ولا يزال التوتر قائماً بين أهالي قرية لوذي وأبناء عشيرتهم "أحرار الشرقية" من جهة، وبين فصيل "السلطان مراد" من جهة أخرى بعد مقتل عنصر من الأحرار من أبناء قرية لوذي الذين أمهلوا فصيل السلطان مهلة 5 أيام لتسليم قاتل ابنهم.

وكان أبناء قرية لوذي حاولوا اعتقال قاتل ابنهم يوم أمس بعد التأكد من هوية القاتل وهو عنصر من فصيل "السطان مراد" إلا أنّهم فشلوا في ذلك بعد خروج الفصيل المذكور بحماية فصيل "درع الحسكة".

يذكر أنّ فصيل "أحرار الشرقية" الذي ينحدر غالبية عناصره من أبناء محافظة ديرالزور يلقى دعماً وتعاطفاً من قبل أهالي المنطقة بحكم الروابط العشائرية بينهم وبين أبناء تلك المنطقة، وغالباً ما يتدخلون ضد الفصائل الأخرى لصالح أهالي المنطقة، وحدثت الكثير من المواجهات المماثلة خلال عام من سيطرة الفصائل الموالية لتركيا على مدينتي رأس العين وتل أبيض بحسب المصدر ذاته والذي أكد أن التوتر ما زال مستمراً .

related

رسالة أمريكية لروسيا بعد إصابة عدد من جنودها في سوريا

Date: 2020-09-04 20:13:08
رسالة أمريكية لروسيا بعد إصابة عدد من جنودها في سوريا

انسحاب نحو 50 جندياً أمريكياً مع عشرات الآليات من الحسكة

Date: 2019-10-10 12:50:28
انسحاب نحو 50 جندياً أمريكياً مع عشرات الآليات من الحسكة

الفصائل الموالية لتركيا تعتقل 30 شخصاً في "سري كانيه" بسوريا

Date: 2020-12-29 17:00:48
الفصائل الموالية لتركيا تعتقل 30 شخصاً في "سري كانيه" بسوريا

امريكا: داعش يكسب قوة في مناطق

Date: 2019-08-20 15:14:27
امريكا: داعش يكسب قوة في مناطق

مقتل 10 عناصر من حزب الله اللبناني بمعارك في إدلب

Date: 2020-02-29 10:19:56
مقتل 10 عناصر من حزب الله اللبناني بمعارك في إدلب

ارتفاع حصيلة انفجار "سري كانيه" إلى 28 قتيلاً وجريحاً

Date: 2020-12-10 15:47:28
ارتفاع حصيلة انفجار "سري كانيه" إلى 28 قتيلاً وجريحاً

طوكيو تعتزم اجراء أول محاكمة لاثنين حاولا الانضمام لداعش

Date: 2019-07-03 17:00:41
طوكيو تعتزم اجراء أول محاكمة لاثنين حاولا الانضمام لداعش

مسؤول أمريكي يزور دمشق سراً لعقد "صفقة مع الأسد"

Date: 2020-10-19 06:12:04
مسؤول أمريكي يزور دمشق سراً لعقد "صفقة مع الأسد"