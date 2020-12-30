مقتل شاب باشتباكات بين فصائل موالية لتركيا شمال شرق سوريا

شفق نيوز/ أكدت مصادر محلية سورية، يوم الأربعاء، مقتل شاب وإصابة آخرين باشتباكات قرب محافظة دير الزور، بين فصيل "أحرار الشرقية" الذي يحظى بتأييد السكان المحليين، وفصيل "السلطان مراد" الموالي لتركيا.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن اشتباكات عنيفة بين فصيليّ "أحرار الشرقية" و"السلطان مراد"، اندلعت مساء أمس الثلاثاء في قرية لوذي، بريف مدينة مدينة رأس العين، أسفرت عن مقتل أحد الشبان وإصابة عدد من عناصر الفصيلين.

وبينت المصادر أنّ الاشتباكات جرت بسبب خلافات على تقاسم المسروقات من ممتلكات المواطنين المهجرين وعلى موارد المنطقة.

هذا ولا يزال التوتر قائماً بين أهالي قرية لوذي وأبناء عشيرتهم "أحرار الشرقية" من جهة، وبين فصيل "السلطان مراد" من جهة أخرى بعد مقتل عنصر من الأحرار من أبناء قرية لوذي الذين أمهلوا فصيل السلطان مهلة 5 أيام لتسليم قاتل ابنهم.

وكان أبناء قرية لوذي حاولوا اعتقال قاتل ابنهم يوم أمس بعد التأكد من هوية القاتل وهو عنصر من فصيل "السطان مراد" إلا أنّهم فشلوا في ذلك بعد خروج الفصيل المذكور بحماية فصيل "درع الحسكة".

يذكر أنّ فصيل "أحرار الشرقية" الذي ينحدر غالبية عناصره من أبناء محافظة ديرالزور يلقى دعماً وتعاطفاً من قبل أهالي المنطقة بحكم الروابط العشائرية بينهم وبين أبناء تلك المنطقة، وغالباً ما يتدخلون ضد الفصائل الأخرى لصالح أهالي المنطقة، وحدثت الكثير من المواجهات المماثلة خلال عام من سيطرة الفصائل الموالية لتركيا على مدينتي رأس العين وتل أبيض بحسب المصدر ذاته والذي أكد أن التوتر ما زال مستمراً .