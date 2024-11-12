مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين بقصف لحزب الله استهدف نهاريا

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الثلاثاء، بمقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين بقصف لحزب الله استهدف مدينة نهاريا.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن "القتيلين في نهاريا من عناصر مجموعة الاحتياط في المستوطنة".

وفي السياق، ذكرت "روسيا اليوم"، أنه "تم إطلاق صواريخ ثقيلة من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي وتل أبيب، فيما دوت صافرات الإنذار في شمال ووسط إسرائيل".

وأكد الجيش الإسرائيلي تفعيل الإنذارات في عدة مناطق وسط إسرائيل وشمالها، عقب إطلاق قذائف صاروخية عبرت من لبنان.

وأضاف: "في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في عدة مناطق بوسط البلاد، اعترض سلاح الجو ثلاث قذائف صاروخية عبرت الحدود من لبنان".

وفي وقت متزامن مع إطلاق الصواريخ، نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" ما قاله أمينه العام الجديد نعيم قاسم في كلمة سابقة له: "كل صاروخ يصل إلى تل أبيب يُجبر 2 مليون مستوطن على النزول إلى الملاجئ".