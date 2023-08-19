مقتل إسرائيليين اثنين بهجوم في بلدة حوارة بالضفة الغربية

شفق نيوز/ أشارت مصادر إسرائيلية إلى مقتل إسرائيليين إثنين، اليوم السبت، في هجوم إطلاق نار في بلدة حوارة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية في فلسطين، السبت.

وقتل رجل يبلغ من العمر 60 عاما ورجل يبلغ من العمر 29 عاما، متأثرين بجروح أصيبوا بها بعد إطلاق نار من سيارة مارة أثناء وجودهم في مغسلة سيارات.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها تعمل على إنعاش شخصين أطلق عليهما رصاص بالقرب من قرية حوارة الفلسطينية، وقال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى تقريرا أوليا عن وقوع إطلاق نار في المنطقة.

وفي نفس اليوم، توفي شاب فلسطيني متأثرا بإصابته قبل أيام برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيّم بلاطة في شرق نابلس بالضفة الغربية، بحسبما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء ومسؤول صحّي.

وقالت وفا إنّ محمد أبو عصب (19 عاما) "بجروح خطيرة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة الأربعاء الماضي" وتوفي السبت متأثرا بجروحه، وفق وكالة "وفا" للأنباء.

وأشارت الوكالة إلى أن الشاب أُصيب خلال مواجهات عنيفة اندلعت بعدما تسلّلت قوة من الإسرائيليين إلى المخيّم وحاصرت منزلا.

وقال مسؤول في مستشفى النجاح في نابلس لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إنّ أبو عصب وهو من سكان مخيم بلاطة توفي "نتيجة جروح أصيب بها فجر الأربعاء الماضي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمخيّم.