مقتل سابع لاجئ عراقي في مخيم بسوريا خلال آذار الجاري

شفق نيوز/ عثرت قوى الأمن الداخلي (الاسايش) في شمال وشرق سوريا، يوم الثلاثاء، على جثة لاجئ عراقي في مخيم الهول شرقي مدينة الحسكة بمنطقة الإدارة الذاتية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوى أمن المخيم عثرت صباح اليوم على جثة الشاب العراقي سيف عبد عاجل (22 عاماً) في القسم الثاني من المخيم وقد قتل بطلق ناري في الرأس والصدر".

وبين أن "أصابع الاتهام تتجه لخلايا تنظيم داعش بالوقوف خلف عمليات القتل التي تحدث داخل المخيم".

وقتلت امرأة سورية السبت الماضي، فيما تعتبر حالة القتل هذه السابعة بين اللاجئين العراقيين منذ مطلع آذار الجاري في مخيم الهول.

ويؤوي مخيم الهول 30 ألف لاجئ عراقي من أصل قرابة 62 ألف شخص من اللاجئين العراقيين والسوريين وعائلات مسلحي داعش الأجانب.

وقال كريم النوري، وكيل وزارة الهجرة العراقية، في تصريح صحفي في شباط الماضي، إن "مخيم الهول أصبح من ضحايا عصابات داعش، وهو أرض خصبة لاستنبات الجماعات الإرهابية، وهناك ضرورة لوضع حلول فورية له، باعتباره قنبلة موقوتة".

وأضاف، أن "احتمال عودة نازحي الهول الى العراق لم يبت به بعد، وهناك رفض بشأن عودتهم، بسبب خطورتهم".

ويشهد مخيم الهول منذ العام الماضي حوادث اغتيالات مستمرة ضمن المخيم حتى باتت تتكرر بشكل شبه يومي في ظل توجيه اتهامات لخلايا تنظيم داعش داخل المخيم بالوقوف خلف عمليات القتل.

ويعاني مخيم الهول من أوضاع إنسانية صعبة، في ظل الفوضى الأمنية الكبيرة المنتشرة بداخله، حيث شهد المخيم منذ بداية العام الحالي أكثر من 35 حالة قتل، بالإضافة لسوء الأحوال الإنسانية.