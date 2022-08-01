سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بغارة أمريكية بطائرة مسيرة في أفغانستان

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-01T21:35:34+0000
مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بغارة أمريكية بطائرة مسيرة في أفغانستان

شفق نيوز/ أعلنت وكالة أسوشيتد برس الامريكية، يوم الثلاثاء، عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري خلال غارة أمريكية لطائرة بدون طيار في أفغانستان.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصدر أن القصف الأميركي تم تنفيذه في افغانستان خلال نهاية الاسبوع.

من جهتها قالت الحكومة الأفغانية إن الولايات المتحدة نفذت غارة على منزل في كابول في انتهاك واضح للمبادئ الدولية واتفاق الدوحة.

وتولى جراح العيون، الذي ساعد في تأسيس جماعة الجهاد المصرية، قيادة القاعدة في أعقاب مقتل بن لادن على أيدي قوات أمريكية في الثاني من مايو/ أيار 2011.

وقبل ذلك كان ينظر للظواهري على أنه الساعد الأيمن لبن لادن والمنظر الرئيسي لتنظيم القاعدة.

ويعتقد بعض الخبراء أنه من العناصر الأساسية وراء هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، إذ كان اسمه آنذاك ثانياً بعد بن لادن في قائمة تضم 22 من "أهم الإرهابيين المطلوبين" للولايات المتحدة.

وكانت الحكومة الأمريكية قد رصدت مكافأة بقيمة 25 مليون دولار لمن يساعد في الوصول إليه.

related

نتنياهو: أسقطنا طائرة مسيرة إيرانية انطلقت من العراق أو سوريا

Date: 2021-05-20 13:33:26
نتنياهو: أسقطنا طائرة مسيرة إيرانية انطلقت من العراق أو سوريا

البنتاغون يعلن مقتل زعيم "داعش" في سوريا بطائرة مسيرة

Date: 2022-07-12 13:38:10
البنتاغون يعلن مقتل زعيم "داعش" في سوريا بطائرة مسيرة

الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرة قرب قاعدة التنف في سوريا

Date: 2021-12-16 04:36:46
الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرة قرب قاعدة التنف في سوريا

عاجل.. بومبيو: إيران هي من ارتكبت الهجوم ضد ناقلتي النفط في خليج عمان

Date: 2019-06-13 21:17:01
عاجل.. بومبيو: إيران هي من ارتكبت الهجوم ضد ناقلتي النفط في خليج عمان

مقتل 7 عسكريين بينهم 5 أمريكيين بتحطم مروحية فوق سيناء

Date: 2020-11-12 12:59:46
مقتل 7 عسكريين بينهم 5 أمريكيين بتحطم مروحية فوق سيناء

ايران.. انفجار في مدينة تضم منشأة نووية وطهران تعلن استهداف جسم مجهول

Date: 2021-12-04 18:11:35
ايران.. انفجار في مدينة تضم منشأة نووية وطهران تعلن استهداف جسم مجهول

وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا

Date: 2021-04-09 11:07:13
وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا

خلال 48 ساعة.. 1100 زلزال في جزيرة بركانية اوروبية

Date: 2022-03-22 07:47:30
خلال 48 ساعة.. 1100 زلزال في جزيرة بركانية اوروبية