مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بغارة أمريكية بطائرة مسيرة في أفغانستان

شفق نيوز/ أعلنت وكالة أسوشيتد برس الامريكية، يوم الثلاثاء، عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري خلال غارة أمريكية لطائرة بدون طيار في أفغانستان.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصدر أن القصف الأميركي تم تنفيذه في افغانستان خلال نهاية الاسبوع.

من جهتها قالت الحكومة الأفغانية إن الولايات المتحدة نفذت غارة على منزل في كابول في انتهاك واضح للمبادئ الدولية واتفاق الدوحة.

وتولى جراح العيون، الذي ساعد في تأسيس جماعة الجهاد المصرية، قيادة القاعدة في أعقاب مقتل بن لادن على أيدي قوات أمريكية في الثاني من مايو/ أيار 2011.

وقبل ذلك كان ينظر للظواهري على أنه الساعد الأيمن لبن لادن والمنظر الرئيسي لتنظيم القاعدة.

ويعتقد بعض الخبراء أنه من العناصر الأساسية وراء هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، إذ كان اسمه آنذاك ثانياً بعد بن لادن في قائمة تضم 22 من "أهم الإرهابيين المطلوبين" للولايات المتحدة.

وكانت الحكومة الأمريكية قد رصدت مكافأة بقيمة 25 مليون دولار لمن يساعد في الوصول إليه.