مقتل رئيس بلدية النبطية و5 آخرين بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

شفق نيوز/ قتل 6 لبنانيين بينهم مسؤول محلي، اليوم الأربعاء، وفق مصدرين أمنيين وحصيلة أولية لوزارة الصحة، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مقري بلدية النبطية واتحاد بلدياتها في جنوب لبنان.

وقالت محافِظة النبطية هويدا ترك -لوكالة الصحافة الفرنسية- إن "11 غارة إسرائيلية طالت ظهر اليوم بشكل رئيسي مدينة النبطية، مُشكلة ما يشبه حزامًا ناريًا".

وأشارت إلى أن "رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل مع عدد من فريق عمله في عداد القتلى".

بدوره، قال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن "غارة العدو الإسرائيلي على مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة أشخاص"، وأكد استمرار أعمال رفع الأنقاض.

من جانبها، نقلت رويترز عن مصدرين أمنيين اليوم الأربعاء أن رئيس بلدية مدينة النبطية جنوب لبنان وخمسة أشخاص آخرين قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية.

وأدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي استهداف إسرائيل "عمداً" اجتماعًا لبلدية النبطية ما أسفر عن مقتل رئيس البلدية وعدد من أعضاء المجلس والموظفين.

أما الجيش الإسرائيلي فقد أعلن أنه ضرب عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في منطقة النبطية وفكك ما أسماه "بنية تحتية تحت الأرض"، وفق زعمه.

ويأتي ذلك فيما واصل الجيش الإسرائيلي اليوم شن غارات على عدة مناطق لبنانية بينها الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين صباح اليوم الأربعاء استهدفتا حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، للمرة الأولى منذ أيام.

وبعد توقف استمر 6 أيام، شن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، 3 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، بادعائه استهداف "مستودع أسلحة لحزب الله تحت الأرض".

ومساء الثلاثاء، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على بلدات ومناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه، ما أسفر عن 23 قتيلاً و31 جريحًا، وفق أرقام رسمية.

وقصف "حزب الله"، فجر الأربعاء، بدفعات صاروخية مدينة صفد ومستوطنة يفتاح ومربضي مدفعية في منطقتي دلتون وديشون شمال إسرائيل، وفق سلسلة بيانات.