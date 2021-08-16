مقتل أربعة جنود في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، مقتل أربعة جنود وإصابة آخر بنيران مسلحي حزب العمال وانفجار في إقليم كوردستان.

وبحسب بيان الوزارة على موقعها في الإنترنت، أصيب جنديان بجروح جراء نيران منطقة عملية "مخلب البرق" شمالي العراق

وأشارت إلى أن أحد الجنديين فارق الحياة في المستشفى.

وفي بيان آخر ذكرت وزارة الدفاع التركية مقتل 3 جنود بانفجار في شمال العراق

وأطلقت تركيا في 23 أبريل/نيسان الماضي، عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة" بشكل متزامن ضد تنظيم "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان" داخل اراضي اقليم كوردستان.

وتقول تركيا إن حزب العمال تتخذ من جبال قنديل معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.