مقتل "ديف كويفر" في مصر.. مجموعة تتبنى واسرائيل تعلق

شفق نيوز/ أعلنت مجموعة مجهولة تدعى "طلائع التحرير"، مسؤوليتها عن قتل رجل الأعمال الإسرائيلي ديف كويفر في مدينة الإسكندرية، شمالي مصر.

وكان مصدر أمني مصري قال في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء إن كنديا "من أصل يهودي إسرائيلي" قُتل في إطلاق نار أثناء عملية سطو، وإن السلطات تحقق في الواقعة باعتبارها جريمة جنائية.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بيان مع مقطع فيديو لمجموعة لم تكن معروفة من قبل تسمى "طلائع التحرير" أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق النار، لكن مصادر أمنية قالت لرويترز إنه ليس لديها معلومات عن وجود مثل هذه المجموعة، أو ما إذا كانت متورطة في الواقعة.

كما تداول العديد من المستخدمين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي بيانا منسوبا إلى المجموعة ذاتها أعلنت فيه مسؤوليتها عن قتل من وصفته بـ"عميل إسرائيلي (..) يتخذ من بعض الأعمال التجارية غطاء لممارسة نشاطه في جمع المعلومات وتجنيد ضعاف النفوس لصالح جهاز الموساد"، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين.

فيما قال بيان مقتضب للداخلية المصرية، أنه "تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث".

وردّا على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "القتيل رجل أعمال يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والكندية"، مشيرة الى أن "السفارة الإسرائيلية في القاهرة على اتصال مع السلطات المصرية التي تحقّق في ظروف القضية".

ووقع إطلاق النار، الثلاثاء، بعد أن سيطرت القوات الإسرائيلية على معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

إلى ذلك، قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، إن مسؤولين بوزارة الخارجية، رجحوا أن يكون اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي ديف كويفر في مصر نجم عن أسباب "قومية" وليست "إجرامية".

وذكرت وسائل إعلام محلية في مصر في وقت سابق أن القتيل هو زيف كويفر، ويحمل جواز سفر إسرائيليا وكنديا ويقيم في الإسكندرية.

وكان زيف كويفر، صاحب شركة لتصدير الفواكه والخضروات تقع فرعها في المنطقة التجارية بالمدينة الساحلية.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن السلطات المصرية تجري حاليا تحقيقا في ملابسات الحادث وتفاصيله.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها تقوم حاليا بالتحقيق في الموضوع.