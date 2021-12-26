سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل خمسة أشخاص بتفجير انتحاري داخل مطعم بالكونغو

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-26T05:16:28+0000
مقتل خمسة أشخاص بتفجير انتحاري داخل مطعم بالكونغو

قال مسؤولون إن انتحاريا فجر نفسه في مطعم بمدينة بيني بشرق الكونغو، يوم السبت مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص.

ويمثل هذا أحدث هجوم ضمن أعمال عنف في منطقة شنت فيها قوات الكونغو وأوغندا حملة ضد من يشتبه بأنهم متشددون إسلاميون.

وقال متحدث باسم حاكم الإقليم في بيان إن "الانتحاري الذي منعه حراس الأمن من دخول حانة مزدحمة فجر القنبلة عند مدخل الحانة".

وأضاف أن ستة لقوا حتفهم في الانفجار بنهم منفذ العملية وأصيب 14 آخرون، من بينهم مسؤولان محليان.

وقال المتحدث إن مسلحين من جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة قاموا بتنشيط "خلية نائمة" في بيني لاستهداف المواطنين لكنه لم يقدم أدلة تربطهم بالانفجار. ولم تعلن تلك الجماعة المتحالفة مع تنظيم "داعش" مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

وشنت الكونغو وأوغندا المجاورة حملة عسكرية في المنطقة في نهاية نوفمبر الماضي ضد جماعة القوى الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة متحالفة مع تنظيم ""داعش. وسبق أن حمَّل مسؤولون هذه الجماعة مسؤولية تفجيرات بالمنطقة.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قال رئيس بلدية بيني لمحطة إذاعية محلية إن قنبلة انفجرت داخل مطعم بالمدينة. وأضاف "من أجل السلامة، أطلب من السكان البقاء في منازلهم".

وقال المتحدث باسم الشرطة ناسون مورارا إن أفرادا من الشرطة أطلقوا الرصاص لتفريق حشد غاضب حاول منع المحققين من الوصول إلى مكان الانفجار، مضيفا أنه لم يصب أحد جراء ذلك.

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المقاعد المتناثرة عبر طريق بعضها تعرض للدمار، كما شوهدت أربع جثث بين الحطام، إحداها لفتاة صغيرة.

وكانت بيني قد شهدت وقوع انفجارين في يونيو حزيران أحدهما في كنيسة كاثوليكية والآخر عند تقاطع مزدحم. ولم يسفر أي من الانفجارين عن سقوط قتلى، باستثناء شخص يشتبه بأنه الانتحاري الذي نفذ التفجير الثاني.

related

ارتفاع عدد قتلى انفجار بيروت إلى 154

Date: 2020-08-07 18:40:13
ارتفاع عدد قتلى انفجار بيروت إلى 154

تقرير يكشف عن قيام موظفي منظمة الصحة العالمية بـ"انتهاكات جنسية" في الكونغو

Date: 2021-09-28 18:44:26
تقرير يكشف عن قيام موظفي منظمة الصحة العالمية بـ"انتهاكات جنسية" في الكونغو

ترمب يتهم إيران مباشرة بمهاجمة ناقلتي النفط في خليج عمان

Date: 2019-06-14 15:07:40
ترمب يتهم إيران مباشرة بمهاجمة ناقلتي النفط في خليج عمان

حزب العمال الكوردستاني يقتل ثلاثة أشخاص قرب الحدود العراقية

Date: 2020-11-05 05:29:20
حزب العمال الكوردستاني يقتل ثلاثة أشخاص قرب الحدود العراقية

تفجير انتحاري يستهدف اكبر قاعدة امريكية في افغانستان

Date: 2019-12-11 06:55:03
تفجير انتحاري يستهدف اكبر قاعدة امريكية في افغانستان

مرصد: مقتل 9 اشخاص بالقصف الإسرائيلي لسوريا

Date: 2020-12-25 07:48:54
مرصد: مقتل 9 اشخاص بالقصف الإسرائيلي لسوريا

حصيلة أولية لقتلى بيروت.. والأمن الوطني يحدد سبب التفجير

Date: 2020-08-04 17:25:36
حصيلة أولية لقتلى بيروت.. والأمن الوطني يحدد سبب التفجير

هجوم دامٍ يوقع 70 قتيلا في النيجر

Date: 2021-01-03 04:40:53
هجوم دامٍ يوقع 70 قتيلا في النيجر