مقتل خمسة أشخاص بتحطم طائرة هليكوبتر في تنزانيا

شفق نيوز- دودوما

أفادت هيئة الطيران المدني في تنزانيا، يوم الخميس، بتحطم طائرة هليكوبتر على جبل كليمنجارو، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة كانت تنفذ مهمة إنقاذ طبية.

وقالت الهيئة في بيان إن "الطائرة تحطمت بالقرب من مخيم بارافو على الجبل".

ونقلت صحيفة موانانشي وتلفزيون إيست أفريكا عن رئيس شرطة منطقة كليمنجارو، سيمون مايجوا، قوله إن "الهليكوبتر كانت في مهمة إنقاذ طبية"، موضحاً أن "من بين القتلى مرشداً وطبيباً والطيار وسائحين أجنبيين، من دون الكشف عن جنسيتيهما".

ويبلغ ارتفاع جبل كليمنجارو، أعلى قمة في أفريقيا، نحو ستة آلاف متر فوق مستوى سطح البحر، فيما وقع الحادث على ارتفاع يتراوح بين 4670 و 4700 متر، ويقصده سنوياً نحو 50 ألف سائح.