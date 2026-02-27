مقتل أحد أبرز قادة حركة طالبان الأفغانية بغارة باكستانية

شفق نيوز- كابول

كشفت مصادر أفغانية، مساء اليوم الجمعة، عن مقتل "عبد الحميد خراساني" أحد أبرز قادة حركة طالبان بغارة باكستانية استهدفت مواقع شمال شرقي البلاد.

ويُعرف "خراساني" بأنه من القادة المحليين الداعمين لطالبان. وُلد في ولاية بنجشير شمالي أفغانستان، وهي معقل المعارضة لطالبان، وكان يتحدث الفارسية.

وكان "خراساني" قد أثار جدلاً في 27 آذار/ مارس 2023 عندما هدد إيران خلال النزاعات الحدودية بين أفغانستان وإيران، مؤكداً أنه "سيغزو" إيران إذا أذن له قادة طالبان بذلك.

يُذكر أن "خراساني" شغل سابقاً منصب رئيس الأمن في ولاية بنجشير بعد سيطرة طالبان على البلاد في 2021، لكنه أُقيل في حزيران/ يونيو 2023، على الرغم من أنه كان معروفاً قبل ذلك بأنه "شخص مسلح غير مسؤول" من قبل الحكومة السابقة.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوترات في المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان، وسط تعزيز القوات الباكستانية لهجماتها الجوية على مواقع طالبان في المناطق الحدودية، ما أسفر عن سقوط قتلى من قيادات الحركة.