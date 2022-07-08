سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل "جورج فلويد".. محكمة أمريكية تقضي بسجن الشرطي المدان 20 عاما

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-08T06:26:14+0000
مقتل "جورج فلويد".. محكمة أمريكية تقضي بسجن الشرطي المدان 20 عاما

شفق نيوز/ قضت محكمة أميركيّة بسجن ديريك شوفين، ضابط شرطة مينيابوليس السابق الذي أدين بقتل جورج فلويد، بالسجن 21 عامًا الخميس بتهم فدراليّة.

وأقرّ شوفين، الشرطي الأبيض البالغ 46 عامًا، بذنبه في كانون الأوّل/ديسمبر 2021، بانتهاك الحقوق المدنيّة لفلويد، المواطن الأميركي من أصل إفريقي.

ويقضي شوفين حاليًا حكمًا بالسجن لمدّة 22 عامًا ونصف العام بعد إدانته بتهمة قتل فلويد في أيّار/مايو 2020، في عمليّة أثارت احتجاجات ضدّ العنصريّة ووحشيّة الشرطة في كلّ أنحاء الولايات المتحدة.

ويتمّ تنفيذ الأحكام الفدراليّة وتلك الخاصّة بالولاية في شكل متزامن.

وقال بول ماغنوسون، قاضي محكمة سانت بول، خلال النطق بالحكم "لا أعرف حقًا لماذا فعلتَ ما فعلته".

وأضاف "لكن أن تضع ركبتك على رقبة شخص آخر حتّى يتوفى هو خطأ (...) يجب أن تُعاقب بشدة".

وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي شوفين جاثيًا بركبته على رقبة فلويد لمدة 10 دقائق تقريبا حتى فقد وعيه ولفظ أنفاسه.

وخلال مداخلة قصيرة في جلسة المحكمة، تمنّى شوفين لأطفال فلويد أن "ينجحوا في الحياة"، دون أن يعتذر أو يُعبّر عن أدنى ندم.

وأكّدت والدته، كارولين باولنتي، أنّ ابنها ليس رجلا عنصريًا بلا قلب، مضيفةً "كلّ الأرواح مهمّة، بغضّ النظر عن لون البشرة".

من جهته طالب شقيق المتوفّى، فيلونيس فلويد، بإنزال "أقصى عقوبة" بحقّ شوفين، قائلاً إنّه لم يغمض له جفن منذ حصول المأساة.

related

إستدعاء ولي العهد السعودي للمثول أمام محكمة أمريكية

Date: 2020-10-30 09:23:48
إستدعاء ولي العهد السعودي للمثول أمام محكمة أمريكية

" فلويد" مشعل تظاهرات امريكا..  ماذا حدث في الدقائق الأخيرة من حياته؟

Date: 2020-05-31 09:51:11
" فلويد" مشعل تظاهرات امريكا..  ماذا حدث في الدقائق الأخيرة من حياته؟

فيديو "مروع" يصدم ألمانيا .. "الرأس نعم .. الرقبة لا.."

Date: 2020-08-18 05:18:38
فيديو "مروع" يصدم ألمانيا .. "الرأس نعم .. الرقبة لا.."

على طريقة جورج فلويد.. الشرطة الأميركية تقتل شاباً أثناء التوقيف

Date: 2021-04-29 16:54:42
على طريقة جورج فلويد.. الشرطة الأميركية تقتل شاباً أثناء التوقيف

في ذكرى مقتل فلويد.. بايدن يوقع مرسوماً يمنع اسلوب الخنق

Date: 2022-05-26 05:28:06
في ذكرى مقتل فلويد.. بايدن يوقع مرسوماً يمنع اسلوب الخنق